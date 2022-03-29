Сторонники РКРП хотят выйти на митинг в поддержку Донбасса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тюменское отделение Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) заявило о проведении 9 апреля в центре Тюмени митинга в поддержку спецоперации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр регионального обкома партии. При этом городские власти пока не согласовали проведение мероприятия.

«Тюменский обком РКРП, Тюменский областной Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих, МОД „Трудовая Тюмень“, областной комитет Советских женщин приняли решение о проведении митинга в поддержку борющегося с укрофашизмом Донбасса. Митинг планируется провести 9 апреля в 11 часов на Центральной площади у памятника В.И. Ленину», — говорится в обращении обкома.

Коммунисты активно призывают распространять информацию о митинге, но администрация Тюмени пока не может согласовать мероприятие. «До 1 апреля в регионе действует режим повышенной готовности [из-за пандемии коронавируса]. До главы обкома Александра Черепанова было доведено, что принять решение [о согласовании] сейчас невозможно, нужно понимать, будут ли продлены или отменены ограничения. Пока информация о том, что митинг состоится не является объективной», — пояснил URA.RU глава комитета по межнациональным отношениям мэрии Тюмени Платон Осоткин.

Спецоперацию на территории Донбасса и Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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