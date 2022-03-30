В России запретят привязывать контракты к иностранной валюте

31 марта 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

В РФ могут запретить привязывать контракты к иностранной валюте, чтобы противостоять западным санкциям Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России предложили ввести полный запрет внутри России на привязку договоров к иностранной валюте. С таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. ФАС предложила запретить устанавливать цены договора в привязке к иностранной валюте или мировым товарным индексам, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. В пояснительной записке к документу говорится, что инициатива разработана в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, который был утвержден в середине марта. Соответствующая инициатива будет рассмотрена советом при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 31 марта. Отмечается, что Министерство финансов РФ уже согласовало этот законопроект. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России предложили ввести полный запрет внутри России на привязку договоров к иностранной валюте. С таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. ФАС предложила запретить устанавливать цены договора в привязке к иностранной валюте или мировым товарным индексам, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. В пояснительной записке к документу говорится, что инициатива разработана в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, который был утвержден в середине марта. Соответствующая инициатива будет рассмотрена советом при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 31 марта. Отмечается, что Министерство финансов РФ уже согласовало этот законопроект. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».