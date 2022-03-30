30 марта 2022

В России запретят привязывать контракты к иностранной валюте

© Служба новостей «URA.RU»
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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
В РФ могут запретить привязывать контракты к иностранной валюте, чтобы противостоять западным санкциям Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В России предложили ввести полный запрет внутри России на привязку договоров к иностранной валюте. С таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

ФАС предложила запретить устанавливать цены договора в привязке к иностранной валюте или мировым товарным индексам, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. В пояснительной записке к документу говорится, что инициатива разработана в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, который был утвержден в середине марта.

Соответствующая инициатива будет рассмотрена советом при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 31 марта. Отмечается, что Министерство финансов РФ уже согласовало этот законопроект.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

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В России предложили ввести полный запрет внутри России на привязку договоров к иностранной валюте. С таким предложением выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. ФАС предложила запретить устанавливать цены договора в привязке к иностранной валюте или мировым товарным индексам, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. В пояснительной записке к документу говорится, что инициатива разработана в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, который был утвержден в середине марта. Соответствующая инициатива будет рассмотрена советом при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 31 марта. Отмечается, что Министерство финансов РФ уже согласовало этот законопроект. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».
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