30 марта 2022

Тюменцев почти на месяц оставили без полетов за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге, флаг азербайджана
Улететь напрямую в Азербайджан тюменцы не смогут со 2 по 30 апреля Фото:

Авиакомпания Utair почти на месяц отменила рейс из Тюмени в Баку и обратно, полеты не будут совершаться со 2 по 30 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

«Изменение расписания. АК „Ютэйр“ (ЮТ749/750): рейс Тюмень—Баку—Тюмень отменен на период со 2 по 30 апреля», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта Рощино.

Полеты должны были совершаться по субботам. Рейс входит в обновленное летнее расписание, и является одним из пяти прямых направлений, доступных тюменцам для перелетов за границу. В авиакомпанию Utair направлен запрос.

В Рощино также сообщили об отмене еще двух рейсов, которые были запланированы на 2 апреля. Тюменцы не смогут улететь в Волгоград и обратно (Utair, ЮТ207/208), а также в Москву (АК «Россия», рейсы FV6141/6142).

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Авиакомпания Utair почти на месяц отменила рейс из Тюмени в Баку и обратно, полеты не будут совершаться со 2 по 30 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. «Изменение расписания. АК „Ютэйр“ (ЮТ749/750): рейс Тюмень—Баку—Тюмень отменен на период со 2 по 30 апреля», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта Рощино. Полеты должны были совершаться по субботам. Рейс входит в обновленное летнее расписание, и является одним из пяти прямых направлений, доступных тюменцам для перелетов за границу. В авиакомпанию Utair направлен запрос. В Рощино также сообщили об отмене еще двух рейсов, которые были запланированы на 2 апреля. Тюменцы не смогут улететь в Волгоград и обратно (Utair, ЮТ207/208), а также в Москву (АК «Россия», рейсы FV6141/6142).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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