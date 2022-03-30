Тюменцев почти на месяц оставили без полетов за границу

Улететь напрямую в Азербайджан тюменцы не смогут со 2 по 30 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания Utair почти на месяц отменила рейс из Тюмени в Баку и обратно, полеты не будут совершаться со 2 по 30 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

«Изменение расписания. АК „Ютэйр“ (ЮТ749/750): рейс Тюмень—Баку—Тюмень отменен на период со 2 по 30 апреля», — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта Рощино.

Полеты должны были совершаться по субботам. Рейс входит в обновленное летнее расписание, и является одним из пяти прямых направлений, доступных тюменцам для перелетов за границу. В авиакомпанию Utair направлен запрос.

В Рощино также сообщили об отмене еще двух рейсов, которые были запланированы на 2 апреля. Тюменцы не смогут улететь в Волгоград и обратно (Utair, ЮТ207/208), а также в Москву (АК «Россия», рейсы FV6141/6142).