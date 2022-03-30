В Тюмени пропала 15-летняя девушка. Она ушла из дома в 3 часа ночи. Фото

31 марта 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Подросток пропала 30 марта недалеко от центра Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени второй день ищут пропавшую 15-летнюю девушку. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Волонтеры также разместили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ориентировку. «Кочерян Регина Самвеловна, 2007 года рождения. 30 марта в 03:00 ушла из дома по ул. Харьковской в Тюмени. До настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в объявлении. Девушка была одета в розовую толстовку и черные джинсы. Информацию о пропавшем можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com. Фото: поисковый отряд «Белая сова» Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени второй день ищут пропавшую 15-летнюю девушку. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Волонтеры также разместили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ориентировку. «Кочерян Регина Самвеловна, 2007 года рождения. 30 марта в 03:00 ушла из дома по ул. Харьковской в Тюмени. До настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в объявлении. Девушка была одета в розовую толстовку и черные джинсы. Информацию о пропавшем можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com.