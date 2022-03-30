В Тюмени второй день ищут пропавшую 15-летнюю девушку. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Волонтеры также разместили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ориентировку.
«Кочерян Регина Самвеловна, 2007 года рождения. 30 марта в 03:00 ушла из дома по ул. Харьковской в Тюмени. До настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в объявлении. Девушка была одета в розовую толстовку и черные джинсы.
Информацию о пропавшем можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com.
В Тюмени второй день ищут пропавшую 15-летнюю девушку. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Волонтеры также разместили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ориентировку. «Кочерян Регина Самвеловна, 2007 года рождения. 30 марта в 03:00 ушла из дома по ул. Харьковской в Тюмени. До настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в объявлении. Девушка была одета в розовую толстовку и черные джинсы. Информацию о пропавшем можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com.