30 марта 2022

В Тюмени пропала 15-летняя девушка. Она ушла из дома в 3 часа ночи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города с высоты. Тюмень, многоэтажный дом, многоэтажки, дома, тюмень, виды тюмени
Подросток пропала 30 марта недалеко от центра Тюмени Фото:

В Тюмени второй день ищут пропавшую 15-летнюю девушку. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Волонтеры также разместили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ориентировку.

«Кочерян Регина Самвеловна, 2007 года рождения. 30 марта в 03:00 ушла из дома по ул. Харьковской в Тюмени. До настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в объявлении. Девушка была одета в розовую толстовку и черные джинсы.

Информацию о пропавшем можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com.

Фото:

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В Тюмени второй день ищут пропавшую 15-летнюю девушку. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая сова». Волонтеры также разместили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ориентировку. «Кочерян Регина Самвеловна, 2007 года рождения. 30 марта в 03:00 ушла из дома по ул. Харьковской в Тюмени. До настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в объявлении. Девушка была одета в розовую толстовку и черные джинсы. Информацию о пропавшем можно сообщить в полицию, по номеру 112, либо волонтерам — 8-932-32-39-911. Также написать можно на почту poisksova@gmail.com.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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