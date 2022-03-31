У «Ночи музыки» будет новая концертная площадка

Фестиваль Ural Music Night планирует вернуть в качестве одной из концертных площадок гостиницу «Исеть». Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор фестиваля Григорий Колмогоров.
«В этом году хотим возобновить площадку в гостинице „Исеть“. В последние пару лет ее не было, но это очень концептуальная красивая площадка, которую мы бы хотели вернуть», — рассказал Колмогоров. В 2022 году планируется провести концерты на 100 сценах, в числе которых может оказаться и знаменитая гостиница Екатеринбурга.
Ранее Президентский фонд культурных инициатив выделили 20 миллионов рублей на проведение фестиваля Ural Music Night, который проводится в Екатеринбурге с 2015 года. Фестиваль музыки состоится 24 июня на открытом воздухе. В планах организаторов собрать в этом году около 300 000 гостей и 3000 музыкантов.
Если вы знаете о каких-либо интересных предстоящих событиях, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
Фестиваль Ural Music Night планирует вернуть в качестве одной из концертных площадок гостиницу «Исеть». Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор фестиваля Григорий Колмогоров. «В этом году хотим возобновить площадку в гостинице „Исеть“. В последние пару лет ее не было, но это очень концептуальная красивая площадка, которую мы бы хотели вернуть», — рассказал Колмогоров. В 2022 году планируется провести концерты на 100 сценах, в числе которых может оказаться и знаменитая гостиница Екатеринбурга. Ранее Президентский фонд культурных инициатив выделили 20 миллионов рублей на проведение фестиваля Ural Music Night, который проводится в Екатеринбурге с 2015 года. Фестиваль музыки состоится 24 июня на открытом воздухе. В планах организаторов собрать в этом году около 300 000 гостей и 3000 музыкантов. Если вы знаете о каких-либо интересных предстоящих событиях, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.