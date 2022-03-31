У «Ночи музыки» будет новая концертная площадка

01 апреля 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

Гостиница «Исеть» была одной из площадок UMN несколько лет назад Фото: Александра Игнатюк © URA.RU Фестиваль Ural Music Night планирует вернуть в качестве одной из концертных площадок гостиницу «Исеть». Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор фестиваля Григорий Колмогоров. «В этом году хотим возобновить площадку в гостинице „Исеть“. В последние пару лет ее не было, но это очень концептуальная красивая площадка, которую мы бы хотели вернуть», — рассказал Колмогоров. В 2022 году планируется провести концерты на 100 сценах, в числе которых может оказаться и знаменитая гостиница Екатеринбурга. Ранее Президентский фонд культурных инициатив выделили 20 миллионов рублей на проведение фестиваля Ural Music Night, который проводится в Екатеринбурге с 2015 года. Фестиваль музыки состоится 24 июня на открытом воздухе. В планах организаторов собрать в этом году около 300 000 гостей и 3000 музыкантов. Если вы знаете о каких-либо интересных предстоящих событиях, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам . Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Фестиваль Ural Music Night планирует вернуть в качестве одной из концертных площадок гостиницу «Исеть». Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор фестиваля Григорий Колмогоров. «В этом году хотим возобновить площадку в гостинице „Исеть“. В последние пару лет ее не было, но это очень концептуальная красивая площадка, которую мы бы хотели вернуть», — рассказал Колмогоров. В 2022 году планируется провести концерты на 100 сценах, в числе которых может оказаться и знаменитая гостиница Екатеринбурга. Ранее Президентский фонд культурных инициатив выделили 20 миллионов рублей на проведение фестиваля Ural Music Night, который проводится в Екатеринбурге с 2015 года. Фестиваль музыки состоится 24 июня на открытом воздухе. В планах организаторов собрать в этом году около 300 000 гостей и 3000 музыкантов. Если вы знаете о каких-либо интересных предстоящих событиях, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.