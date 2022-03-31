31 марта 2022

У «Ночи музыки» будет новая концертная площадка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ural Music Night 2017. Ночь Музыки. Екатеринбург, гостиница исеть, двор исети, перформанс
Гостиница «Исеть» была одной из площадок UMN несколько лет назад Фото:

Фестиваль Ural Music Night планирует вернуть в качестве одной из концертных площадок гостиницу «Исеть». Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор фестиваля Григорий Колмогоров.

«В этом году хотим возобновить площадку в гостинице „Исеть“. В последние пару лет ее не было, но это очень концептуальная красивая площадка, которую мы бы хотели вернуть», — рассказал Колмогоров. В 2022 году планируется провести концерты на 100 сценах, в числе которых может оказаться и знаменитая гостиница Екатеринбурга.

Ранее Президентский фонд культурных инициатив выделили 20 миллионов рублей на проведение фестиваля Ural Music Night, который проводится в Екатеринбурге с 2015 года. Фестиваль музыки состоится 24 июня на открытом воздухе. В планах организаторов собрать в этом году около 300 000 гостей и 3000 музыкантов.

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Фестиваль Ural Music Night планирует вернуть в качестве одной из концертных площадок гостиницу «Исеть». Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор фестиваля Григорий Колмогоров. «В этом году хотим возобновить площадку в гостинице „Исеть“. В последние пару лет ее не было, но это очень концептуальная красивая площадка, которую мы бы хотели вернуть», — рассказал Колмогоров. В 2022 году планируется провести концерты на 100 сценах, в числе которых может оказаться и знаменитая гостиница Екатеринбурга. Ранее Президентский фонд культурных инициатив выделили 20 миллионов рублей на проведение фестиваля Ural Music Night, который проводится в Екатеринбурге с 2015 года. Фестиваль музыки состоится 24 июня на открытом воздухе. В планах организаторов собрать в этом году около 300 000 гостей и 3000 музыкантов. Если вы знаете о каких-либо интересных предстоящих событиях, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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