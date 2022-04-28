В ходе спецоперации на Украине погиб десантник из Пермского края

Чайковского десантника похоронили на «Аллее Славы» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Контрактник из Чайковского (Пермский край) погиб на территории Украины при исполнении своего воинского долга. Об этом сообщают на странице соцсети «ВКонтакте» школы № 7, где обучался десантник ранее.

«Мы скорбим вместе с родными и близкими Василия Леонидовича Тынного. Он с высокой честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая жизни мирных граждан. Он был учеником нашей школы», — написано в сообществе.

Василий Тынный, по словам сверстников, был «примером для подражания», занимался в военно-спортивном клубе. В 1999 году поступил в рязанский институт воздушно-десантных войск, где обучался на инженера эксплуатации гусеничной и колесной техники. Свою службу начал в должности командира роты ВДВ. С 2016 года являлся заместителем командира роты спецназа.

Церемония прощания с солдатом прошла на новом кладбище в «Аллее Славы» 28 апреля. Информация об этом размещена на сайте «Подсмотрено Чайковский».

О начале спецоперация на Украине стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это мера вынужденная. Под контроль формирований народных милиций Луганска и Донецка перешли сотни населенных пунктов, ранее находившихся в ведении украинской армии и нацбатов.