Власти объяснили, чем вызваны потопы в тюменском городе

Жители Тобольска пожаловались в соцсетях на огромные лужи, залившие улицы и дворы города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Подтопления улиц в Тобольске происходят из-за не вывезенного вовремя снега и неисправностей ливневой канализации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. Ранее агентство писало о том, что с приходом тепла тоболяки начали массово жаловаться на огромные лужи во дворах спальных районов города.

«Мы анализируем, почему складывается такая ситуация в том или ином месте, и берем в работу. Помимо вовремя не вывезенного хозяйствующими субъектами снега, причина бывает и в неисправности ливневой канализации, либо в том, что она еще попросту не оттаяла. Разбираемся в каждом отдельном случае», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска.

Там добавили, что ежедневно спецтехника откачивает на улицах города несколько десятков кубометров воды. «В последние дни объем воды достигал 120 кубометров. Работает пять единиц техники единовременно», — отметили в городской администрации.

Как ранее указывало URA.RU, жители Тобольска оказались недовольны огромными лужами во дворах. В пресс-службе горадминистрации при этом заявили, что для решения подобных проблем необходимо обращаться в управляющие компании своих районов.