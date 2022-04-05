05 апреля 2022
04 апреля 2022

«Победа» перенесла сроки новых рейсов из Перми в Стамбул

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской жанр. Пермь, аэрофлот, самолет
Рейсы будут совершаться с 2 по 27 октября Фото:

Авиакомпания «Победа» отложила рейсы «Пермь — Стамбул (Турция)» до октября. Информация опубликована на сайте пермского аэропорта «Большое Савино». Ранее программа полетная программа должна была начаться в мае.

«Пермь — Стамбул; Авиакомпания: „Победа“, действие маршрута 02.10.2022 — 27.10.2022», — говорится в электронном табло аэропорта. Рейсы будут совершаться три раза в неделю во вторник, четверг и воскресенье.

Ранее в компании планировали возобновить авиасообщение между Пермью и Стамбулом в мае. О сворачивании программы стало известно еще в марте. Также недавно авикомпания «Азур Эйр» отменила перелеты из Перми в Анталью. Полетная программа должна была начаться с 3 апреля.

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Авиакомпания «Победа» отложила рейсы «Пермь — Стамбул (Турция)» до октября. Информация опубликована на сайте пермского аэропорта «Большое Савино». Ранее программа полетная программа должна была начаться в мае. «Пермь — Стамбул; Авиакомпания: „Победа“, действие маршрута 02.10.2022 — 27.10.2022», — говорится в электронном табло аэропорта. Рейсы будут совершаться три раза в неделю во вторник, четверг и воскресенье. Ранее в компании планировали возобновить авиасообщение между Пермью и Стамбулом в мае. О сворачивании программы стало известно еще в марте. Также недавно авикомпания «Азур Эйр» отменила перелеты из Перми в Анталью. Полетная программа должна была начаться с 3 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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