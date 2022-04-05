«Победа» перенесла сроки новых рейсов из Перми в Стамбул

Авиакомпания «Победа» отложила рейсы «Пермь — Стамбул (Турция)» до октября. Информация опубликована на сайте пермского аэропорта «Большое Савино». Ранее программа полетная программа должна была начаться в мае.
«Пермь — Стамбул; Авиакомпания: „Победа“, действие маршрута 02.10.2022 — 27.10.2022», — говорится в электронном табло аэропорта. Рейсы будут совершаться три раза в неделю во вторник, четверг и воскресенье.
Ранее в компании планировали возобновить авиасообщение между Пермью и Стамбулом в мае. О сворачивании программы стало известно еще в марте. Также недавно авикомпания «Азур Эйр» отменила перелеты из Перми в Анталью. Полетная программа должна была начаться с 3 апреля.
Авиакомпания «Победа» отложила рейсы «Пермь — Стамбул (Турция)» до октября. Информация опубликована на сайте пермского аэропорта «Большое Савино». Ранее программа полетная программа должна была начаться в мае. «Пермь — Стамбул; Авиакомпания: „Победа“, действие маршрута 02.10.2022 — 27.10.2022», — говорится в электронном табло аэропорта. Рейсы будут совершаться три раза в неделю во вторник, четверг и воскресенье. Ранее в компании планировали возобновить авиасообщение между Пермью и Стамбулом в мае. О сворачивании программы стало известно еще в марте. Также недавно авикомпания «Азур Эйр» отменила перелеты из Перми в Анталью. Полетная программа должна была начаться с 3 апреля.