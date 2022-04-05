«Победа» перенесла сроки новых рейсов из Перми в Стамбул

06 апреля 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Рейсы будут совершаться с 2 по 27 октября Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Авиакомпания «Победа» отложила рейсы «Пермь — Стамбул (Турция)» до октября. Информация опубликована на сайте пермского аэропорта «Большое Савино». Ранее программа полетная программа должна была начаться в мае. «Пермь — Стамбул; Авиакомпания: „Победа“, действие маршрута 02.10.2022 — 27.10.2022», — говорится в электронном табло аэропорта. Рейсы будут совершаться три раза в неделю во вторник, четверг и воскресенье. Ранее в компании планировали возобновить авиасообщение между Пермью и Стамбулом в мае. О сворачивании программы стало известно еще в марте. Также недавно авикомпания «Азур Эйр» отменила перелеты из Перми в Анталью. Полетная программа должна была начаться с 3 апреля. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпания «Победа» отложила рейсы «Пермь — Стамбул (Турция)» до октября. Информация опубликована на сайте пермского аэропорта «Большое Савино». Ранее программа полетная программа должна была начаться в мае. «Пермь — Стамбул; Авиакомпания: „Победа“, действие маршрута 02.10.2022 — 27.10.2022», — говорится в электронном табло аэропорта. Рейсы будут совершаться три раза в неделю во вторник, четверг и воскресенье. Ранее в компании планировали возобновить авиасообщение между Пермью и Стамбулом в мае. О сворачивании программы стало известно еще в марте. Также недавно авикомпания «Азур Эйр» отменила перелеты из Перми в Анталью. Полетная программа должна была начаться с 3 апреля.