Соратник Жириновского рассказал, как ужинал с ним в Екатеринбурге

Владимир Жириновский умер в результате продолжительной болезни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Умер Владимир Жириновский

Руководитель свердловского отделения ЛДПР, депутат заксобрания Александр Каптюг поделился воспоминанием об ужине с лидером партии Владимиром Жириновским, о кончине которого стало известно днем 6 апреля. По словам Каптюга, это было во время визита Жириновского в Екатеринбург в феврале 2018 года.

«Владимир Вольфович приезжал в рамках своей президентской кампании. И после встречи со студентами попросил угостить его знаменитыми уральскими пельменями (если честно, уже не помню заведение, где это было). Он был таким оптимистом, пророком, говорил вещи, которые больше никто не видел», — рассказал Каптюг URA.RU.

Последняя встреча с Жириновским у Каптюга была в декабре 2021-го — на праздновании 32-летия ЛДПР. Аудиенция длилась около 15 минут, на ней также присутствовал экс-депутат Госдумы, аудитор Счетной палаты Данил Шилков. Жириновский поблагодарил Каптюга за работу. «Наше отделение было в лидерах по показателям. [Говорили ли про губернаторские выборы 2022 года?] Нет», — поделился депутат, отметив, что обязательно поедет на прощание с политиком 8 апреля.

В начале февраля Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом в Центральную клиническую больницу управделами президента России. Все это время в СМИ появлялись разные данные о состоянии здоровья политика: инсайдеры регулярно говорили, что оно ухудшается, а в партии это опровергали. О том, что Жириновского не стало, на заседании Госдумы сообщил спикер Вячеслав Володин.

В последний раз Александр Каптюг (справа от Жириновского) виделся с лидером ЛДПР в декабре 2021-го Фото: соцсети

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