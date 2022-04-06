06 апреля 2022

В Тюменской области перекроют федеральную трасу

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, кирпич, дорожный знак, мост закрыт
Трассу перекроют в двух местах из-за монтажных работ (архивное фото) Фото:

В ночь на 8 апреля из-за производства монтажных работ перекроют два участка трассы Р-402 Тюмень — Омск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

«На трассе Р-402 в ночь на 8 апреля перекроют движение в двух местах. На 307 км (возле села Боровое) с 02:15 до 02:30, а также на 313 км (возле села Равнец) с 04:15 до 04:30», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».

Причиной ограничения движения станут работы по монтажу электрокабеля. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и учитывать информацию при планировании своих маршрутов.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области планируют расширить трассу на Омск. Она станет четырехполосной.

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В ночь на 8 апреля из-за производства монтажных работ перекроют два участка трассы Р-402 Тюмень — Омск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «На трассе Р-402 в ночь на 8 апреля перекроют движение в двух местах. На 307 км (возле села Боровое) с 02:15 до 02:30, а также на 313 км (возле села Равнец) с 04:15 до 04:30», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор». Причиной ограничения движения станут работы по монтажу электрокабеля. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и учитывать информацию при планировании своих маршрутов. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области планируют расширить трассу на Омск. Она станет четырехполосной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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