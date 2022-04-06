В Тюменской области перекроют федеральную трасу

Трассу перекроют в двух местах из-за монтажных работ (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ночь на 8 апреля из-за производства монтажных работ перекроют два участка трассы Р-402 Тюмень — Омск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

«На трассе Р-402 в ночь на 8 апреля перекроют движение в двух местах. На 307 км (возле села Боровое) с 02:15 до 02:30, а также на 313 км (возле села Равнец) с 04:15 до 04:30», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».

Причиной ограничения движения станут работы по монтажу электрокабеля. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и учитывать информацию при планировании своих маршрутов.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области планируют расширить трассу на Омск. Она станет четырехполосной.