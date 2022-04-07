Дело о смертельном ДТП экс-чиновника из Челябинска передали в суд

Александр Рымарев сбил двух человек и скрылся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Агаповского района направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего бывшего начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности мэрии Челябинска Александра Рымарева. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, а также в оставлении второго пострадавшего в аварии в опасности (п. «б» ч.4 ст. 264 УК РФ и ст. 125 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«По данным следствия, обвиняемый, управляя автомобилем Renault Koleos, на 207 км дороги „Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск“ совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались по проезжей части навстречу движению. Осознавая, что совершил ДТП, не оказал пострадавшим первой помощи, не вызвал скорую помощь и с места преступления скрылся», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

В результате ДТП 69-летний пешеход-мужчина скончался от полученных телесных повреждений, 37-летней женщине причинен тяжкий вред здоровью. В ходе следствия обвиняемый возместил причиненный ущерб потерпевшим.

Ранее Рымарев работал в Магнитогорске и Сатке, с ноября 2006 года по 2016 год занимал должность замначальника Главного управления МЧС России по Челябинской. В августе 2016 года был назначен начальником управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска. Из мэрии Рымарев уволился в феврале 2020 года.