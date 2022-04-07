Глава города прокомментировал взрыв газа в Нижневартовске

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, который прибыл на место взрыва газа на насосной станции, заверил, что пострадавшие во время происшествия рабочие живы. Он добавил, что на данный момент причины взрыва устанавливаются.
«У нас пять пострадавших, им оказывается соответствующая медицинская помощь. Будем надеяться на хороший, благоприятный исход», — сказал Кощенко.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске в результате взрыва на насосной станции находились 15 человек. Пять из них получили ожоги и были доставлены в больницу. С места происшествия эвакуируют людей, как передает журналист агентства, на месте взрыва ощущается запах газа.
Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, который прибыл на место взрыва газа на насосной станции, заверил, что пострадавшие во время происшествия рабочие живы. Он добавил, что на данный момент причины взрыва устанавливаются. «У нас пять пострадавших, им оказывается соответствующая медицинская помощь. Будем надеяться на хороший, благоприятный исход», — сказал Кощенко. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске в результате взрыва на насосной станции находились 15 человек. Пять из них получили ожоги и были доставлены в больницу. С места происшествия эвакуируют людей, как передает журналист агентства, на месте взрыва ощущается запах газа.