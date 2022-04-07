Глава города прокомментировал взрыв газа в Нижневартовске

08 апреля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Мэр Нижневартовска прибыл на место взрыва газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, который прибыл на место взрыва газа на насосной станции, заверил, что пострадавшие во время происшествия рабочие живы. Он добавил, что на данный момент причины взрыва устанавливаются. «У нас пять пострадавших, им оказывается соответствующая медицинская помощь. Будем надеяться на хороший, благоприятный исход», — сказал Кощенко. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске в результате взрыва на насосной станции находились 15 человек. Пять из них получили ожоги и были доставлены в больницу. С места происшествия эвакуируют людей, как передает журналист агентства, на месте взрыва ощущается запах газа. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко, который прибыл на место взрыва газа на насосной станции, заверил, что пострадавшие во время происшествия рабочие живы. Он добавил, что на данный момент причины взрыва устанавливаются. «У нас пять пострадавших, им оказывается соответствующая медицинская помощь. Будем надеяться на хороший, благоприятный исход», — сказал Кощенко. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске в результате взрыва на насосной станции находились 15 человек. Пять из них получили ожоги и были доставлены в больницу. С места происшествия эвакуируют людей, как передает журналист агентства, на месте взрыва ощущается запах газа.