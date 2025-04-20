В Сургуте (ХМАО) вновь откроется «Дублин Паб», который был популярен в городе в первом десятилетии 2000-х годов. Заведение закрылось в 2015 году, а спустя десять лет — проект перезапускается. Об этом URA.RU сообщил креативный директор паба Александр Патеюк.
У «Дублина» теперь новый владелец, его имя пока что держится в секрете. Новая команда планирует переосмыслить концепцию паба, но при этом сохранить дух эпохи, в которую он зарождался.
«Мы с уважением относимся к прошлому паба, но в то же время хотим привнести в него что-то свежее. Стараемся не просто восстановить стены, а оживить ту атмосферу, за которую паб любили. „Дублин“ остается на том же месте — это часть его узнаваемости и ностальгической ценности. Что касается концепции, то мы скорее говорим о переосмыслении. Это не реконструкция один в один, а попытка сохранить дух, добавив современные смыслы», — поделился собеседник агентства.
Сейчас заведение готовится к открытию. Предварительно, гостей начнут принимать в начале мая. Местные жители помнят паб, прежде всего, как площадку, где проводились концерты и квартирники.
Между тем, в Сургуте перезапустился еще один старейший объект — на месте бани «Сандуны» начал работу обновленный банный комплекс «Городские парильни». Реконструкция велась с 2023 года.
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