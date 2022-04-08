СКР расследует провокацию украинских нацистов в Краматорске

Удар по Краматорску был нанесен «Точкой-У» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Очередную провокацию украинских националистов, связанную с распространением ложной информации о действиях российских военнослужащих в Донбассе, взята под контроль в центральном аппарате СК РФ. Такое поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ответ на сообщения о причастности России к обстрелу Краматорска.

«Следственный комитет России даст правовую оценку действиям тех, кто распространил заведомо ложную информацию о российских войсках. Кроме того, в рамках уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны будет дана уголовно-правовая оценка преступным действиям тех, кто отдавал и исполнял приказ об обстреле гражданского объекта», — сообщается на официальном сайте СК РФ.

Там отмечено, что ВСУ нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точка-У» по гражданским объектам в городе Краматорске Донецкой Народной Республики. Обломки частей ракеты были обнаружены вблизи железнодорожного вокзала. Однако украинская сторона распространяет заведомо ложные сведения о том, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими, хотя на вооружении у российской армии не стоят такие ракетные комплексы.

В Кремле уже прокомментировали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску. Там заявили, что атака на железнодорожный вокзал в Краматорске была совершена ВСУ. Вооруженные силы РФ не используют ракеты типа «Точка-У», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине была объявлена президентом Владимиром Путиным. Он отмечал, что ее цель — денацификация и демилитаризация соседнего государства. В марте ВСУ нанесли ракетный удар «Точкой-У» по центру Донецка, в результате этого погиб 21 человек.

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