В Кремле прокомментировали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску

08 апреля 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

В Кремле прокомментировали ракетный удар по мирным жителям в Краматорске Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле заявили, что атака на железнодорожный вокзал в Краматорске была совершена ВСУ. Вооруженные силы РФ не используют ракеты типа «Точка-У», отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Нужно ориентироваться на заявление Минобороны РФ, которое исключает применение этой ракеты со стороны наших Вооруженных сил. Наши Вооруженные силы такой тип ракет не используют. Никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось на сегодня», — сообщил Дмитрий Песков. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ВСУ нанесли удар ТРК «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе. Там проходила эвакуация мирного населения. По предварительным данным, погибло около 30 человек. Спецоперация на Украине была объявлена президентом Владимиром Путиным 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация соседнего государства. В марте ВСУ нанесли ракетный удар «Точкой-У» по центру Донецка. В результате той атаки погиб 21 человек. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле заявили, что атака на железнодорожный вокзал в Краматорске была совершена ВСУ. Вооруженные силы РФ не используют ракеты типа «Точка-У», отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Нужно ориентироваться на заявление Минобороны РФ, которое исключает применение этой ракеты со стороны наших Вооруженных сил. Наши Вооруженные силы такой тип ракет не используют. Никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось на сегодня», — сообщил Дмитрий Песков. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ВСУ нанесли удар ТРК «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе. Там проходила эвакуация мирного населения. По предварительным данным, погибло около 30 человек. Спецоперация на Украине была объявлена президентом Владимиром Путиным 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация соседнего государства. В марте ВСУ нанесли ракетный удар «Точкой-У» по центру Донецка. В результате той атаки погиб 21 человек.