Экономика Украины в текущем году может сократиться на 45%. С таким прогнозом выступил Всемирный банк.
«ВВП Украины сократится на 45,1% в 2022 году, при этом падение будет зависеть от продолжительности конфликта», — говорится в прогнозе. Информацию передает ТАСС.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.
Экономика Украины в текущем году может сократиться на 45%. С таким прогнозом выступил Всемирный банк. «ВВП Украины сократится на 45,1% в 2022 году, при этом падение будет зависеть от продолжительности конфликта», — говорится в прогнозе. Информацию передает ТАСС. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.