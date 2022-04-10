Украине предрекли глобальное сокращение экономики

11 апреля 2022 в 01:35 Размер текста - 17 +

Экономика Украины может сократится на 45%, считает Всемирный банк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экономика Украины в текущем году может сократиться на 45%. С таким прогнозом выступил Всемирный банк. «ВВП Украины сократится на 45,1% в 2022 году, при этом падение будет зависеть от продолжительности конфликта», — говорится в прогнозе. Информацию передает ТАСС. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экономика Украины в текущем году может сократиться на 45%. С таким прогнозом выступил Всемирный банк. «ВВП Украины сократится на 45,1% в 2022 году, при этом падение будет зависеть от продолжительности конфликта», — говорится в прогнозе. Информацию передает ТАСС. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.