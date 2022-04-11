В ХМАО задержана ОПГ, занимающаяся рэкетом

За отказ платить одному из пострадавших повредили машину Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полицейские задержали шестерых жителей Сургута, которые подозреваются в вымогательстве более полутора миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

«Жертвами становились жители Сургута и Сургутского района, путем угроз их заставляли передавать денежные средства в особо крупных размерах. За отказ платить одному из пострадавших повредили транспортное средство. В общей сложности потерпевшие отдали злоумышленникам более 1,5 миллиона рублей», — рассказали в полиции.

В СУ СК по ХМАО добавили, что возбуждено пять уголовных дел по ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Подозреваемые находятся под арестом.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителя ХМАО будут судить за убийство, совершенное 27 лет назад. В июле 2021 года он задержан сотрудниками полиции в Республике Башкортостан.