WSJ: Белый дом сменит командующего в ЕС на изучавшего Россию

12 апреля 2022 в 11:29 Размер текста - 17 +

Белый дом проведет кадровые перестановки Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Белый дом решил поменять главу командования США в Европе Тода Уолтерса на генерала Кристофера Каволи, который изучал Россию. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal. Сообщается, что нынешний командующий армией США в Европе, генерал армии Кристофер Каволи должен возглавить Европейское командование Америки, которое отвечает за все военные операции страны на континенте. Он также является главнокомандующим ОВС НАТО в Европе, отвечающим за операции альянса. Продлен на несколько недель срок полномочий нынешнего главы европейского командования, генерала ВВС Тода Уолтерса. «Генерал Каволи заменит генерала Уолтерса этим летом и, как ожидается, проработает три года. Он говорит по-русски, по-итальянски и по-французски и, согласно его армейской биографии, служил офицером за границей. Он также занимал должность директора по России в Объединенном штабе и имеет две степени Лиги плюща, в том числе степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета», — сообщает The Wall Street Journal. Издание отмечает, что комментариев Белого дома по этому поводу пока не было. Планируется, что Уолтерс и Кларк уйдут в 2022 году на пенсию, а их места займут преемники, передает сайт MK.RU . The Wall Street Journal предполагает, что причиной кадровых перестановок стал перенос основного внимания Минобороны США с ближневосточного на азиатское направление, пишет деловое издание «Взгляд».

