Работавшие на Украине россияне смогут увеличить свои пенсии с 1 июля

Россияне, имеющие трудовой стаж на территории Украины, смогут рассчитывать на повышение пенсий. С 1 июля 2025 года периоды работы, проведенные в Украине, будут засчитываться в пенсионный стаж. Мера затронет примерно 700 тысяч человек.
"Закон вступает в силу с 1 июля 2025 года. За полный отработанный календарный год будут учитывать один коэффициент. Перерасчет пенсий будет производиться по заявлению, для этого нужно самим обратиться в Соцфонд", — передает ТАСС. Отмечается, что закон не имеет обратной силы, поэтому перерасчета уже выплаченных пенсий не будет.
В страховой стаж будут засчитываться периоды трудовой деятельности на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года. Кроме того, в стаж будет включаться работа, осуществляемая на территории Донецкой и Луганской народных республик в период с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей — с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 июля 2025 года в России ожидается очередная индексация пенсионных выплат. Так, россияне, достигшие 80-летнего возраста, а также граждане, которым в июне впервые установили первую группу инвалидности, получат повышенную страховую пенсию.
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