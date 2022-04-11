Фонд экс-советника пермского губернатора объявил набор врачей

В «Дедморозим» врачам обещают высокую зарплату и обучение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Благотворительный фонд «Дедморозим», который возглавляет бывший советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев, ищет врачей. Им предстоит взять на сопровождение детей с угрожающими жизни и неизлечимыми заболеваниями, которые благодаря этому смогут жить дома, а не в больницах.

«Команда „Дедморозим“ планирует взять на сопровождение 300-350 таких ребят. Чтобы ни один ребенок в Пермском крае не испытывал боли, не голодал, не задыхался и мог жить дома, а не в больнице. Главное, что нам для этого нужно — найти больше хороших врачей для Службы качества жизни», — пишет в соцсетях Жебелев.

По его данным, сейчас в Пермском крае около 500 детей имеют угрожающие жизни и неизлечимые заболевания. «Дедморозим» сопровождает на дому 157 из них, а около ста получают помощь от государственных больниц. Остальные лишены какой-либо поддержки. Для помощи им фонд ищет детских кардиологов, онкологов, хирургов, эндокринологов, врачей общей практики и других специалистов. Резюме ждут на guseva@dedmorozim.ru, с заголовком «Хочу работать врачом в «Дедморозим».