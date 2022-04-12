Посол: власти Польши готовят новые захваты собственности России

Польша хочет захватить здание школы при российском посольстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Польские власти предъявили очередные претензии в отношении российских дипломатических объектов. Так, были предприняты попытки захватить здание школы при посольстве. Такое заявление сделал посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

«Предъявляются аналогичные претензии в отношении здания нашей средней школы при посольстве. А это здание, в отличие от захваченного [посольства], используется на постоянной основе. Там живут наши учителя и сотрудники школы», — сказал он в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым в эфире проекта «Соловьев Live».

Посол отметил, что из-за этого занятия ведутся дистанционно. Кроме того, к другой собственности РФ в Польше тоже предъявляются претензии.

Ранее стало известно о том, что в Польше была захвачена дипломатическая недвижимость РФ в Варшаве, пишет «Федеральное агентство новостей». Власти Польши заняли здание посольства России.

Посольство РФ уже направило в польское внешнеполитическое ведомство ноту протеста. Само здание было построено Советским Союзом за свой счет, оно является объектом российской дипнедвижимости, дополняет Nation News.