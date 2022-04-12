Челябинским сотрудникам трудинспекции вменили взятки на 9 млн

Обвиняемым грозят длительные сроки в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении заместителя руководителя госинспекции труда в Челябинской области Александра Куликова и инспектора Андрея Буркова, а также трех сотрудников коммерческих организаций. Чиновники обвиняются в получении от коммерсантов взяток на сумму в девять миллионов рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«По версии следствия, в течение 2013—2018 годов сотрудники Госинспекции труда в Челябинской области получили взятки в сумме более 9 млн рублей за совершение в пользу взяткодателей действий, связанных с понуждением руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к заключению договоров на обучение и проверку знаний в фирмах взяткодателей», — рассказали в пресс-службе. Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области.

По ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество обвиняемых: земельные участки, квартиры, личный автотранспорт и денежные средства, находящиеся на банковских счетах. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Куликова и Буркова задержали в октябре 2019 года. Уголовное дело было возбуждено также в отношении двух представителей коммерческих организаций, которые, по версии следствия, передавали им деньги.