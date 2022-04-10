В Екатеринбурге появится новое место для встреч веганов

Кафе Lo vegano появится до конца весны 2022 года Фото: Дарья Попова © URA.RU

В Екатеринбурге в центре города появится новое веганское кафе Lo vegano. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале кафе.

«Открытие кафе в центре Екатеринбурга — весна 2022», — говорится в сообщении. Судя по информации на официальном сайте Lo vegano, заведение будет располагаться на улице Маршала Жукова, 9. Конкретная дата открытия пока не уточняется.

Кафе официально пока не начало работать, но уже сейчас любители веганской кухни могут сделать заказ со вторника по субботу. На сайте Lo vegano доставку можно оформить до двери или самовывозом.

Ранее в Екатеринбурге ранее начали выставлять на продажу точки общественного питания. Один из продавцов сообщил, что избавляться от бизнеса владельцев заставляет нынешняя политическая обстановка: итальянские учредители боятся санкций из-за начала спецоперации на Украине.

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