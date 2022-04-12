Пермский министр рассказала о главной проблеме в культуре

ДК на селе выглядят примерно вот так и очень нуждаются в модернизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае остро стоит вопрос инфраструктуры культуры. Как рассказала на заседании комитета по экономической политике 13 апреля и. о. министра культуры Алла Платонова, 50% всех ДК требуют ремонта и реконструкции. А в ряде случаев и это уже не поможет, передает корреспондент URA.RU.

«Инфраструктурой культуры никто не занимался примерно до 2018—2019 годов. В лучшем случае отдельные муниципалитеты сами лично находили средства и что-то делали. И сегодня 50% инфраструктуры культуры в Пермском крае требуют либо текущего, либо капитального ремонта и реконструкции. А в ряде случаев ремонт вообще нецелесообразен, требуется строительство», — заявила Платонова.

Она рассказала, что для решения проблемы власти, во-первых, подготовили типовой проект дома культуры на 50, 100 и 200 мест в зависимости от количества жителей в населенном пункте. Сейчас он проходит госэкспертизу. Проект уже презентовали главам территорий, и больше всего заявок поступило на ДК вместимостью в 50 человек. Но в первый год его реализации, отметила Алла Платонова, власти намерены построить по одному дому культуры каждой категории, то есть на 50, 100 и 200 мест.

Во-вторых, рассказала и. о. министра, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин «поручил подумать над тем, чтобы поменять подход и инициировать в 2024 году «Год культуры». «И мы, и Дмитрий Николаевич, понимаем, что вопросы инфраструктуры культуры стоят очень остро. Она находится в неудовлетворительном состоянии и требует огромного внимания с нашей стороны. Внутри министерства ресурсов недостаточно. Будем думать, как серьезно улучшить ситуацию», — заявила Платонова. А пока власти намерены активно привлекать ресурсы в рамках нацпроектов.

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