В Москве отклонили жалобу судьи из Челябинска

Судью Долгова наказали за нарушение трудовой дисциплины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) на заседании в Москве оставила в силе решение о дисциплинарном наказании в виде замечания для судьи Тракторозаводского районного суда Челябинска Антона Долгова. Об этом сообщает официальный вестник ВККС РФ «Право.ру».

«Судя по докладу в ВККС, за Долговым, у которого 8 лет судейского стажа, числится пять обращений председателя о нарушении правил трудовой дисциплины, вынесены 3 заключения, направлены 3 обращения в ККС» Его уличили в систематических нарушениях: рано уходил с работы по пятницам, не контролировал надлежащим образом работу аппарата, кроме того, было утеряно административное дело. Долгов не оспаривал эти факты, но объяснял дисциплинарное преследование местью руководства районного и областного судов, потому что сообщал о нарушениях в этих судах», — говорится в сообщении.

Ранее Долгов рассказал, что руководство суда было недовольно его работой и всячески ему мешало. После этого судью перевели с уголовных дел на гражданские, а также стали следить за тем, как он работает и когда уходит с работы. Квалификационная коллегия судей области привлекла Долгова к ответственности за нарушение трудовой дисциплины. На заседании квалификационной коллегии председатель совета судей области Александр Зимин сообщил, что у Долгова крайне низкое качество рассмотрения дел.