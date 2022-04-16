Юрист рассказал о малоизвестной выплате на детей в РФ

17 апреля 2022 в 07:38 Размер текста - 17 +

Для российских семей предусмотрен пониженный НДФЛ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские семьи с детьми, помимо льгот, имеют право на ежемесячный налоговый вычет. О малоизвестных мерах поддержки россиян рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. «Стандартный вычет — это сумма, которая ежемесячно вычитается из дохода при начислении НДФЛ. Так налог становится меньше, а зарплата — больше», — заявил «Российской газете» Соловьев. Юрист отметил, что данный вычет предоставляется до того момента, пока годовой доход одного родителя не достигнет порога в 350 тысяч рублей. На получение вычета имеют право граждане России с детьми и доходом, облагаемым НДФЛ по ставке 13%, уточнил специалист. Сумма вычета составляет 1400 рублей в месяц за первого или второго ребенка и 3 тысячи рублей за третьего и последующих детей. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах поддержки в условиях западных санкций. Закон, в частности, предусматривает освобождение граждан от ряда налоговых обязательств. Также стало известно об отмене всех проверок, запланированных городскими контролирующими службами, в рамках мер поддержки крупных городов России, передают « Невские новости ». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российские семьи с детьми, помимо льгот, имеют право на ежемесячный налоговый вычет. О малоизвестных мерах поддержки россиян рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. «Стандартный вычет — это сумма, которая ежемесячно вычитается из дохода при начислении НДФЛ. Так налог становится меньше, а зарплата — больше», — заявил «Российской газете» Соловьев. Юрист отметил, что данный вычет предоставляется до того момента, пока годовой доход одного родителя не достигнет порога в 350 тысяч рублей. На получение вычета имеют право граждане России с детьми и доходом, облагаемым НДФЛ по ставке 13%, уточнил специалист. Сумма вычета составляет 1400 рублей в месяц за первого или второго ребенка и 3 тысячи рублей за третьего и последующих детей. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новых антикризисных мерах поддержки в условиях западных санкций. Закон, в частности, предусматривает освобождение граждан от ряда налоговых обязательств. Также стало известно об отмене всех проверок, запланированных городскими контролирующими службами, в рамках мер поддержки крупных городов России, передают «Невские новости».