В Германии начнут останавливать стройки из-за санкций против РФ

80% строительных компаний Германии сообщают о серьезных проблемах с поставками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В 2023 году в Германии начнут останавливать стройки из-за санкций против России. Об этом заявила глава Ассоциации жилищной промышленности Баварии Ганс Майер в интервью агентству DPA.

«86% жилищных кооперативов и социально ориентированных жилищных компаний в Северной Германии в настоящее время оценивают перспективы нового строительства как плохие или очень плохие. В 2023 году будут спады, причем очень значительные. Нехватка материалов и стремительный рост себестоимости сделали затраты на новое строительство непредсказуемыми как для подрядчиков, так и для многих строительных компаний и мастеров», — сказала Майер.

DPA также опубликовало опрос Главной ассоциации строительной промышленности Германии, согласно которому 90% строительных компаний жалуются на повышение цен. 80% компаний сообщают о серьезных проблемах с поставками.

Ранее страны Евросоюза ввели против России масштабные экономические санкции из-за начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить Россию». При этом, как отметили российские власти, все санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.