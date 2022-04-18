В ХМАО возбудили дело из-за танца африканки на фоне Вечного огня. Видео

19 апреля 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

По версии следствия, девушка осквернила памятник, станцевав возле него непристойный танец Фото: Владимир Андреев © URA.RU За танец на фоне Вечного огня в Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении африканской студентки. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по ХМАО. «Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней гражданки иностранного государства. Она подозревается в осквернении символа воинской славы России», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО. По версии следствия, 16 апреля подозреваемая исполнила непристойный танец у мемориала Славы, установленного в честь жителей округа, погибших в годы Великой Отечественной войны, а затем разместила видеозапись с танцем на своей странице в соцсети, сопроводив подписью оскорбительного характера. В Следственном комитете с журналистом URA.RU поделились видеозаписью, где девушка приносит извинения за содеянное. «Я хочу перед всеми извиниться за то видео, которое я разместила 16 апреля, не зная, что оно на самом деле значит и что может огорчить кого-либо. Я не хотела, чтобы оно было оскорбительным. Я не знала, что значит памятник и что это так важно», — сказала подозреваемая. Ранее URA.RU сообщало, что в преддверии 9 Мая в ХМАО осквернили мемориал Славы. В Сургуте пьяный югорчанин сорвал растущие рядом с памятником ели, а после сжег их на Вечном огне. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

За танец на фоне Вечного огня в Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении африканской студентки. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по ХМАО. «Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней гражданки иностранного государства. Она подозревается в осквернении символа воинской славы России», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО. По версии следствия, 16 апреля подозреваемая исполнила непристойный танец у мемориала Славы, установленного в честь жителей округа, погибших в годы Великой Отечественной войны, а затем разместила видеозапись с танцем на своей странице в соцсети, сопроводив подписью оскорбительного характера. В Следственном комитете с журналистом URA.RU поделились видеозаписью, где девушка приносит извинения за содеянное. «Я хочу перед всеми извиниться за то видео, которое я разместила 16 апреля, не зная, что оно на самом деле значит и что может огорчить кого-либо. Я не хотела, чтобы оно было оскорбительным. Я не знала, что значит памятник и что это так важно», — сказала подозреваемая. Ранее URA.RU сообщало, что в преддверии 9 Мая в ХМАО осквернили мемориал Славы. В Сургуте пьяный югорчанин сорвал растущие рядом с памятником ели, а после сжег их на Вечном огне.