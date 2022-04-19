В детском саду Екатеринбурга пройдет шествие «Бессмертного полка»

Шествие детсадовского «Бессмертного полка» пройдет на территории учреждения Фото: Анна Майорова © URA.RU

В одном из детских садов Екатеринбурга проведут акцию «Бессмертный полк». Родителям пришло сообщение от воспитателя, в котором он просит подготовить портреты фронтовиков для шествия детей. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Уважаемые родители! Наш садик организует „Бессмертный полк“ в честь празднования 9 мая. От каждой семьи необходимо предоставить заламинированное фото участника Великой Отечественной войны на палочке, карандаше», — говорится в сообщении.

Также сотрудники садика предложили родителям подготовить «письма с фронта». «Берете бумагу А4, смачиваете в жидкости (чай плюс кофе), пишите текст с двух сторон и проглаживаете утюгом», — посоветовали воспитатели. Предполагается, что шествие малышей пройдет на территории садика. URA.RU обратилось за комментарием в департамент образования администрации Екатеринбурга. На момент выхода новости ответа не поступило.

Ранее в мэрии города рассказали, что в День Победы шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате. Организаторы обещают, что маршрут проляжет от улицы Толмачева по проспекту Ленина до Дворца молодежи. В завершении мероприятия участников будет ждать солдатская каша и выступление артистов из Театра эстрады.