Для производства одежды в Челябинской области имеется все необходимое (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинскую область планируют сделать лидером модной индустрии. Вопросы по созданию линеек модной одежды российского производства и вывод ее на рынок обсуждались на встрече между представителями индустрии и министрами региона, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Потенциал развития модной индустрии и легкой промышленности в регионе огромный. У нас для этого есть все необходимые ресурсы: и талантливые, известные в стране и в мире дизайнеры, и производственные мощности, и взыскательная публика. Осталось только выстроить необходимое взаимодействие, наладить цепочки кооперации, проработать возможность импортозамещения по ряду позиций», — заявила министр экономического развития региона Наталья Лугачева

В качестве мер поддержки российских дизайнеров Лугачева предложила особые условия аренды в ТРК, откуда ушли иностранные производители одежды. Также в ходе встречи предложили создать творческое пространство — модный кластер в регионе по примеру существующих в стране технопарков, где на одном пространстве сосредоточатся швеи, модельеры, дизайнеры и конструкторы.

Директор АНО «Центр развития промышленных инноваций» Станислав Твердохлеб в своем обращении акцентировал внимание на том, что многие отечественные производители одежды почти не имеют своего рынка. Для развития отрасли, по мнению Твердохлеба, необходимо менять трафик, спрос, работать над кадровой политикой, поставками оборудования.

После ухода зарубежных брендов с российского рынка из-за санкций, введенных после начала спецоперации РФ на Украине, многие отечественные предприятия по изготовлению одежды заняли освободившуюся нишу. Развивая программу импортозамещения, эти предприятия способны предоставить россиянам качественную одежду. Так миасская швейная фабрика «Спектр», ранее специализирующая только на изготовлении постельного белья, расширила свое производство в условиях санкций, и запустила свою линию одежды. Продукция фабрики реализуется по всей России через маркетплейсы.

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