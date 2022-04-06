Миасская швейная фабрика создала бренд, который заменит импортные

Миасская фабрика «Спектр» начнет выпускать одежду под брендом «Анастасия» (фото из архива) Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Миасская швейная фабрика «Спектр» (Челябинская область) начала выпускать линейку одежду под брендом «Анастасия», который сможет заменить ушедшие из-за санкций с российского рынка зарубежные марки. Как сообщили URA.RU на фабрике, первые изделия уже отшиты.

«Линия одежды в данный момент смонтирована, скоро будет запуск тестовых изделий. Первые изделия уже отшиты, и готовы к отправке в пункты Wildberries. Сейчас одежда выпускается под товарным знаком „Анастасия“, но мы планируем его поменять. С разработкой нового знака помогает центр „Мой бизнес“, который взял 80% расходов на себя», — сообщил URA.RU директор швейной фабрики Сергей Голушков.

Голушков признался, что они давно планировали заняться выпуском одежды. Перед повышением цен они закупили оборудование, и в данный момент монтируют новый цех. Но на предприятии не хватает сотрудников. На фабрике готовы принимать соискателей без опыта, и обучать их. В дальнейших планах выход на проектные мощности, участие в госзакупках, а также расширение линейки одежды. Фабрика будет шить одежду, начиная от детских чепчиков, и заканчивая вечерними платьями и костюмами.

На фабрике URA.RU рассказали, что не почувствовали действие санкционных ограничений. Так как фабрика занималась производством постельного белья, и особых конкурентов у нее не было, то уход с рынка зарубежных производителей на них не сказался. Что будет с производством одежды, и оправдается ли эта идея пока неизвестно. Однако на фабрике считают, что россияне будут покупать одежду миасского производства.

Уход зарубежных компаний с российского рынка дал толчок для развития отечественных производителей. Сейчас многие производства осваивают программу импортозамещения. То санкционное давление, оказываемое Западом на Россию, является сильнейшим за все время. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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