Пермяки помогли сделать ракету, от которой у Запада нет защиты

Ракеты «Сармат» с пермским двигателем напугали Запад, не имеющий защиты от них Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Ракеты «Сармат», двигатели к которым производят в Пермском крае, являются серьезным оружием, от которого у Запада пока нет «противоядия». Об этом в интервью «Известиям» сообщил генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой.

«Фактически [ракеты] могут обходить все средства ПВО, даже не входя в зоны поражения. Поэтому от этой ракеты нет защиты <…> со стороны Запада, со стороны противника по кому эта ракета может быть применена», — приводит слова военного инфоресурс. Создание этой ракеты, по словам генерала, сильно озадачило американцев и показало всему миру, что с Россией шутки плохи. Судя по заголовкам западных изданий, межконтинентальная баллистическая ракета, двигатели к которой производит завод «Протон-ПМ», произвела серьезное впечатление на зарубежных специалистов.

Липовой уверен, что «Сармат» стал отличным доказательством того, что в стране могут создавать отличные вещи, в том числе вооружение, с основой из отечественных деталей. Выпуск ракеты стал достойным ответом на введенные санкции.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский завод «Протон-ПМ» поставит двигатели к ракете «Ангара-А5М».

Введение санкций со стороны западных стран стало ответом на вынужденное проведение спецоперации РФ, направленной на денацификацию Украины. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что их цель — нанести удар по всей российской экономике. Позже Путин заявил, что эти шаги с их стороны имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

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