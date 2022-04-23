В Свердловской области растет количество заболевших COVID-19

В Свердловской области растет количество заражений COVID Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области на протяжении четырех дней подряд увеличивается число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил сервис «Стопкоронавирус.рф».

«В Свердловской области 24 апреля выявили 305 новых случаев заражения COVID-19, за 23 апреля — 303 человека, за 22 апреля — 295 человек, за 21 апреля — 284», — размещено на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Всего на территории Свердловской области с начала пандемии зарегистрировано 438 тысяч заболевших. Из них выздоровело 423 тысячи, 10 700 скончалось. При этом на территории России количество подтвержденных случаев COVID-19 продолжает снижаться.

Ранее URA.RU рассказывал о снятии коронавирусных ограничений в свердловских школах. Однако врачи утверждают, что постковидный синдром опаснее COVID.