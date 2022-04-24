Махонин отчитал мэров за низкие траты

25 апреля 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин призвал мэров эффективней использовать федеральный ресурс Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин указал на низкую активность муниципалитетов в освоении средств, выделенных на борьбу с безработицей. На Совете глав он напомнил, что федеральный и региональный бюджеты выделяют территориям сотни миллионов рублей на поддержку занятости, передает корреспондент URA.RU. «Государство в этом году выделяет беспрецедентные средства на решение вопросов занятости — примерно 630 млн рублей, большая часть — это федеральные средства (560 млн). Конечно же мы должны достаточно взвешенно относиться к этим средствам используя их максимально эффективно… 160 млн рублей выделяется на организацию общественных работ. В этой связи нам необходимо трудоустроить почти что 2,5 тысячи человек. Я знаю, что есть заявки со стороны всех муниципалитетов, при этом невостребованными остается почти половина средств, что недопустимо», — заявил Махонин. Губернатор отметил, что выделяемые деньги дают возможность не только снизить уровень безработицы, но и решить многие вопросы благоустройства: «Покраска фасадов, устранение граффити, где-то можно подремонтировать общественные пространства». Он призвал мэров активнее работать с местными компаниями, особенно с муниципальными предприятиями. Обновленные предложения по увеличению заявок на общественные работы местные власти должны подготовить до 15 мая. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин указал на низкую активность муниципалитетов в освоении средств, выделенных на борьбу с безработицей. На Совете глав он напомнил, что федеральный и региональный бюджеты выделяют территориям сотни миллионов рублей на поддержку занятости, передает корреспондент URA.RU. «Государство в этом году выделяет беспрецедентные средства на решение вопросов занятости — примерно 630 млн рублей, большая часть — это федеральные средства (560 млн). Конечно же мы должны достаточно взвешенно относиться к этим средствам используя их максимально эффективно… 160 млн рублей выделяется на организацию общественных работ. В этой связи нам необходимо трудоустроить почти что 2,5 тысячи человек. Я знаю, что есть заявки со стороны всех муниципалитетов, при этом невостребованными остается почти половина средств, что недопустимо», — заявил Махонин. Губернатор отметил, что выделяемые деньги дают возможность не только снизить уровень безработицы, но и решить многие вопросы благоустройства: «Покраска фасадов, устранение граффити, где-то можно подремонтировать общественные пространства». Он призвал мэров активнее работать с местными компаниями, особенно с муниципальными предприятиями. Обновленные предложения по увеличению заявок на общественные работы местные власти должны подготовить до 15 мая.