24 апреля 2022
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22 апреля 2022

Сургутские VIP устроились на работу в структуру «Газпрома»

© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Сургут, газпром трансгаз сургут
В «Газпром трансгаз Сургут» пополнение списка VIP-работников Фото:

Экс-председатель думы Сургутского района Анатолий Сименяк, бывший глава УМВД Сургута Александр Ерохов и экс-заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин трудоустроились в компанию «Газпром трансгаз Сургут». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«За последнее время в „Газпром трансгаз Сургут“ перешли на работу ряд бывших чиновников, депутатов и силовиков. Среди низ Юрий Валгушкин, Анатолий Сименяк и Александр Ерохов. Все они по разным причинам не смогли продолжить трудовую деятельность в прежних позициях. Но благодаря связям смогли устроиться в одну из самых стабильных российских компаний с большим соцпакетом», — рассказал инсайдер.

В службе по связям с общественностью и СМИ «Газпром трансгаз Сургут» подтвердили информацию о трудоустройстве. «Валгушкин Юрий Викторович занимает должность начальника отдела транспортных средств, запасных частей и лизинговых поставок Управления материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгаз Сургут». Сименяк Анатолий Петрович занимает должность главного инженера Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Сургут». Ерохов Александр Михайлович занимает должность заместителя начальника Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Сургут», — прокомментировали в пресс-службе компании.

Ранее URA.RU сообщало, что в «Газпром трансгаз Сургут» перешел на работу вице-мэр Алексей Жердев. Он занял должность начальника транспортного отдела.

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Экс-председатель думы Сургутского района Анатолий Сименяк, бывший глава УМВД Сургута Александр Ерохов и экс-заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Юрий Валгушкин трудоустроились в компанию «Газпром трансгаз Сургут». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «За последнее время в „Газпром трансгаз Сургут“ перешли на работу ряд бывших чиновников, депутатов и силовиков. Среди низ Юрий Валгушкин, Анатолий Сименяк и Александр Ерохов. Все они по разным причинам не смогли продолжить трудовую деятельность в прежних позициях. Но благодаря связям смогли устроиться в одну из самых стабильных российских компаний с большим соцпакетом», — рассказал инсайдер. В службе по связям с общественностью и СМИ «Газпром трансгаз Сургут» подтвердили информацию о трудоустройстве. «Валгушкин Юрий Викторович занимает должность начальника отдела транспортных средств, запасных частей и лизинговых поставок Управления материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгаз Сургут». Сименяк Анатолий Петрович занимает должность главного инженера Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Сургут». Ерохов Александр Михайлович занимает должность заместителя начальника Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Сургут», — прокомментировали в пресс-службе компании. Ранее URA.RU сообщало, что в «Газпром трансгаз Сургут» перешел на работу вице-мэр Алексей Жердев. Он занял должность начальника транспортного отдела.
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