Челябинские силовики выступили со спецобращением к жителям

Полицейские предупредили об ответственности за нарушение общественного порядка во время праздников Фото: Илья Московец © URA.RU

В преддверии майских праздников челябинские полицейские 25 апреля выступили со спецобращением к жителям региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, речь идет о недопустимости нарушения закона и соблюдении мер безопасности в длинные выходные.

«Во время участия в развлекательных, спортивных и иных мероприятиях граждане обязаны соблюдать общественный порядок. Гражданин на массовых мероприятиях не вправе иметь при себе запрещенные предметы (оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы и др.); иметь при себе или распивать алкогольную продукцию; находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения», — говорится в обращении полицейского главка.

Зрители и участники мероприятий должны выполнять законные требования полицейских и других лиц, которые несут ответственность за поддержание порядка и пожарную безопасность. Как уточнили полицейские, за несоблюдение правил поведения, виновные могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В этом году массовые мероприятия пройдут без коронавирусных ограничений. 1 мая пройдут гуляния по случаю Праздника труда, 9 мая в Челябинске состоится Парад победы, в городах и районах области будут организованы шествия «Бессмертного полка». До этого два года подряд действовали ограничения из-за пандемии коронавируса.