25 апреля 2022

Куйвашев сообщил Путину о спортивных успехах региона

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, куйвашев евгений, холманских игорь, путин владимир
Куйвашев поделился спортивными успехами Свердловской области Фото:

Губернатор Свердловской области поделился успехами региона на заседании совета при Президенте России, посвященном развитию массового спорта. Информация об этом появилась на сайте информационного портала региона.

«Мы добились хороших результатов в выполнении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“. Важно, что нам удается заинтересовать спортом уральскую молодежь — свыше одного миллиона школьников и студентов занимаются спортом», — отметил Куйвашев на заседании совета.

Губернатор Свердловской области сообщил, что в регионе ежегодно проводится более 12 тысяч спортивных мероприятий. В прошлом году в них приняло участие два миллиона человек. Свердловская область считается одним из самых спортивных регионов страны. По данным региональных властей каждый второй житель активно занимается спортом, а к 2030 году правительство планируют увеличить этот показатель до 75%.

Раннее полпред Якушев рассказывал о судьбе спортивных комплексов, построенных в Екатеринбурге к летней Универсиаде-2023. Напомним, что URA.RU рассказывало, как властям города с трудом удалось доставить специальный груз для постройки стадиона «Калининец».

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Губернатор Свердловской области поделился успехами региона на заседании совета при Президенте России, посвященном развитию массового спорта. Информация об этом появилась на сайте информационного портала региона. «Мы добились хороших результатов в выполнении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“. Важно, что нам удается заинтересовать спортом уральскую молодежь — свыше одного миллиона школьников и студентов занимаются спортом», — отметил Куйвашев на заседании совета. Губернатор Свердловской области сообщил, что в регионе ежегодно проводится более 12 тысяч спортивных мероприятий. В прошлом году в них приняло участие два миллиона человек. Свердловская область считается одним из самых спортивных регионов страны. По данным региональных властей каждый второй житель активно занимается спортом, а к 2030 году правительство планируют увеличить этот показатель до 75%. Раннее полпред Якушев рассказывал о судьбе спортивных комплексов, построенных в Екатеринбурге к летней Универсиаде-2023. Напомним, что URA.RU рассказывало, как властям города с трудом удалось доставить специальный груз для постройки стадиона «Калининец».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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