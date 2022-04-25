Куйвашев сообщил Путину о спортивных успехах региона

26 апреля 2022 в 22:59 Размер текста - 17 +

Куйвашев поделился спортивными успехами Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области поделился успехами региона на заседании совета при Президенте России, посвященном развитию массового спорта. Информация об этом появилась на сайте информационного портала региона. «Мы добились хороших результатов в выполнении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“. Важно, что нам удается заинтересовать спортом уральскую молодежь — свыше одного миллиона школьников и студентов занимаются спортом», — отметил Куйвашев на заседании совета. Губернатор Свердловской области сообщил, что в регионе ежегодно проводится более 12 тысяч спортивных мероприятий. В прошлом году в них приняло участие два миллиона человек. Свердловская область считается одним из самых спортивных регионов страны. По данным региональных властей каждый второй житель активно занимается спортом, а к 2030 году правительство планируют увеличить этот показатель до 75%. Раннее полпред Якушев рассказывал о судьбе спортивных комплексов, построенных в Екатеринбурге к летней Универсиаде-2023. Напомним, что URA.RU рассказывало, как властям города с трудом удалось доставить специальный груз для постройки стадиона «Калининец». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области поделился успехами региона на заседании совета при Президенте России, посвященном развитию массового спорта. Информация об этом появилась на сайте информационного портала региона. «Мы добились хороших результатов в выполнении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса „Готов к труду и обороне“. Важно, что нам удается заинтересовать спортом уральскую молодежь — свыше одного миллиона школьников и студентов занимаются спортом», — отметил Куйвашев на заседании совета. Губернатор Свердловской области сообщил, что в регионе ежегодно проводится более 12 тысяч спортивных мероприятий. В прошлом году в них приняло участие два миллиона человек. Свердловская область считается одним из самых спортивных регионов страны. По данным региональных властей каждый второй житель активно занимается спортом, а к 2030 году правительство планируют увеличить этот показатель до 75%. Раннее полпред Якушев рассказывал о судьбе спортивных комплексов, построенных в Екатеринбурге к летней Универсиаде-2023. Напомним, что URA.RU рассказывало, как властям города с трудом удалось доставить специальный груз для постройки стадиона «Калининец».