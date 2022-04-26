Оборонный завод покатает курганцев на боевой машине

27 апреля 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

«Курганмашзавод» покатает школьников и будущих призывников на боевой машине пехоты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганском оборонном заводе пройдет военно-патриотическая акция «Весна! Победа! Память!». В рамках мероприятия школьников и будущих призывников планируют покатать на боевой машине пехоты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «Курганмашзавод» «Это традиционное мероприятие для нашего завода. В этом году пройдет 28 апреля на базе „Курганмашзавода“. В нем примут участие учащиеся кадетских классов, юнармейцы, будущие призывники, заводчане и участники локальных войн. Это будет празднование Дня Победы. На акции для школьников устроят катания на боевой машине пехоты БМП-3. Всего планируется собрать около 200 человек», — рассказали в пресс-службе. Также в рамках мероприятия пройдет патриотическая акция «Z» в поддержку военных, которые участвуют в военной спецоперации на Украине. Ранее URA.RU сообщало о том, что «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные технологии») попал в топ-30 лучших проектов по развитию промышленного туризма в России. Оборонное предприятие признали лучшим в номинации «Самая масштабная промышленная экскурсия». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

На курганском оборонном заводе пройдет военно-патриотическая акция «Весна! Победа! Память!». В рамках мероприятия школьников и будущих призывников планируют покатать на боевой машине пехоты. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ПАО «Курганмашзавод» «Это традиционное мероприятие для нашего завода. В этом году пройдет 28 апреля на базе „Курганмашзавода“. В нем примут участие учащиеся кадетских классов, юнармейцы, будущие призывники, заводчане и участники локальных войн. Это будет празднование Дня Победы. На акции для школьников устроят катания на боевой машине пехоты БМП-3. Всего планируется собрать около 200 человек», — рассказали в пресс-службе. Также в рамках мероприятия пройдет патриотическая акция «Z» в поддержку военных, которые участвуют в военной спецоперации на Украине. Ранее URA.RU сообщало о том, что «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные технологии») попал в топ-30 лучших проектов по развитию промышленного туризма в России. Оборонное предприятие признали лучшим в номинации «Самая масштабная промышленная экскурсия».