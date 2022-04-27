Путин пообещал защищать российских журналистов

27 апреля 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Власти РФ сделают все возможное, чтобы защитить российских журналистов, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин заявил, что правительство сделает все, чтобы защитить людей, работающих на официальных российских каналах. Так он отреагировал на информацию о том, что на журналиста Владимира Соловьева готовили покушение украинские националисты. «Такие попытки запугать российских журналистов, занимающих патриотическую позицию, обречены на полный провал. Я ни секунды не сомневаюсь, что это приведет в их ряды еще большее количество людей. Это покажет, что у нас люди, которые ничего не боятся и готовы отстаивать интересы страны. Мы сделаем все, чтобы защитить людей, работающих на официальных российских каналах, интернет-СМИ, занимающим патриотичную позицию. Но к каждому представить ФСО мы не можем», — сказал Путин на заседании, трналсяция которого велась на телеканале «Россия 24». Путин ранее объявил, что сотрудники ФСБ пресекли нападение террористической группы на российского журналиста. После стало известно, что украинские националисты пытались убить Владимира Соловьева, передает телеканал 360. По данным ФСБ, нападение планировала неонацистская организация National Socialism / White Power (запрещенная в России террористическая организация). Она выполняла указания Службы безопасности Украины. Соловьев отметил, что не знал о готовящемся на него покушении, уточняет RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство сделает все, чтобы защитить людей, работающих на официальных российских каналах. Так он отреагировал на информацию о том, что на журналиста Владимира Соловьева готовили покушение украинские националисты. «Такие попытки запугать российских журналистов, занимающих патриотическую позицию, обречены на полный провал. Я ни секунды не сомневаюсь, что это приведет в их ряды еще большее количество людей. Это покажет, что у нас люди, которые ничего не боятся и готовы отстаивать интересы страны. Мы сделаем все, чтобы защитить людей, работающих на официальных российских каналах, интернет-СМИ, занимающим патриотичную позицию. Но к каждому представить ФСО мы не можем», — сказал Путин на заседании, трналсяция которого велась на телеканале «Россия 24». Путин ранее объявил, что сотрудники ФСБ пресекли нападение террористической группы на российского журналиста. После стало известно, что украинские националисты пытались убить Владимира Соловьева, передает телеканал 360. По данным ФСБ, нападение планировала неонацистская организация National Socialism / White Power (запрещенная в России террористическая организация). Она выполняла указания Службы безопасности Украины. Соловьев отметил, что не знал о готовящемся на него покушении, уточняет RT.