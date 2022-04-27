27 апреля 2022

В Перми погиб ребенок, выпавший из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вертолёт с девушкой из Магнитогорска, пострадавшей при падении в Оленьих ручьях. Екатеринбург, реанимобиль, медицина катастроф, машина реанимации, реанимация
Медикам не удалось спасти жизнь ребенка Фото:

В поселке Фролы, расположенном под Пермью, из окна многоэтажки выпал ребенок. Информация размещена в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Утверждается, что ребенок получил смертельные травмы.

«27 апреля, в поселке Фролы по адресу Весенняя 20, около 8 часов вечера из окна 5 этажа выпал ребенок 2017 года рождения. К сожалению, спасти мальчика не удалось», — указано в группе. Получить оперативные комментарии в пресс-службах минздрава Пермского края, а также СУ СК по Пермскому краю URA.RU не удалось, в ведомства направлены запросы.

Ранее в Перми из окна многоэтажки выпала годовалая девочка. Ребенок получил различные травмы и был доставлен в отделении реанимации. Еще один годовалый ребенок выпал с 9 этажа и выжил лишь благодаря тому, что упал в сугроб, который был возле дома.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

В поселке Фролы, расположенном под Пермью, из окна многоэтажки выпал ребенок. Информация размещена в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Утверждается, что ребенок получил смертельные травмы. «27 апреля, в поселке Фролы по адресу Весенняя 20, около 8 часов вечера из окна 5 этажа выпал ребенок 2017 года рождения. К сожалению, спасти мальчика не удалось», — указано в группе. Получить оперативные комментарии в пресс-службах минздрава Пермского края, а также СУ СК по Пермскому краю URA.RU не удалось, в ведомства направлены запросы. Ранее в Перми из окна многоэтажки выпала годовалая девочка. Ребенок получил различные травмы и был доставлен в отделении реанимации. Еще один годовалый ребенок выпал с 9 этажа и выжил лишь благодаря тому, что упал в сугроб, который был возле дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...