В Перми погиб ребенок, выпавший из окна многоэтажки

Медикам не удалось спасти жизнь ребенка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Фролы, расположенном под Пермью, из окна многоэтажки выпал ребенок. Информация размещена в группе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». Утверждается, что ребенок получил смертельные травмы.

«27 апреля, в поселке Фролы по адресу Весенняя 20, около 8 часов вечера из окна 5 этажа выпал ребенок 2017 года рождения. К сожалению, спасти мальчика не удалось», — указано в группе. Получить оперативные комментарии в пресс-службах минздрава Пермского края, а также СУ СК по Пермскому краю URA.RU не удалось, в ведомства направлены запросы.

Ранее в Перми из окна многоэтажки выпала годовалая девочка. Ребенок получил различные травмы и был доставлен в отделении реанимации. Еще один годовалый ребенок выпал с 9 этажа и выжил лишь благодаря тому, что упал в сугроб, который был возле дома.