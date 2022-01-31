31 января 2022

В Перми ребенок выжил после падения с 9 этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок пролетел около 20 метров и получил ушибы Фото:

В Перми годовалый младенец выпал с 9 этажа и выжил. Благодаря сугробу ребенок остался цел.

«Пока мама отвлеклась, любопытный малыш открыл окно и выпал с 9-го этажа. Но, пролетев около 20 метров, ребенок попал в сугроб, который смягчил падение», — сообщает «КП- Пермь»

Упавшего младенца заметили прохожие, которые быстро вызвали скорую помощь. Ребенка увезли в детскую больницу, где его осмотрели и выяснили, что мальчик не пострадал. У младенца выявили только ушиб мягких тканей и грудной клетки. В больнице заявили, что состояние ребенка удовлетворительное и никаких последствий быть не должно.

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В Перми годовалый младенец выпал с 9 этажа и выжил. Благодаря сугробу ребенок остался цел. «Пока мама отвлеклась, любопытный малыш открыл окно и выпал с 9-го этажа. Но, пролетев около 20 метров, ребенок попал в сугроб, который смягчил падение», — сообщает «КП- Пермь» Упавшего младенца заметили прохожие, которые быстро вызвали скорую помощь. Ребенка увезли в детскую больницу, где его осмотрели и выяснили, что мальчик не пострадал. У младенца выявили только ушиб мягких тканей и грудной клетки. В больнице заявили, что состояние ребенка удовлетворительное и никаких последствий быть не должно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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