В Перми годовалый ребенок госпитализирован после падения из окна

Девочку доставили в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми из окна многоэтажного дома выпал годовалая девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Девочке 1 год 4 месяца. Ребенок госпитализирован, находится в отделении реанимации. Врачи проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Состояние пациента оценивается специалистами как тяжелое стабильное», — пояснили в минздраве Прикамья.

По информации издания «КП-Пермь», несчастный случай произошел в доме, расположенном на улице Лядовская. В СУ СКР по Пермскому краю URA.RU обещали прокомментировать данную информацию позже.