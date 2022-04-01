01 апреля 2022

В Перми годовалый ребенок госпитализирован после падения из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера по ФАПам Красноармейского района. Челябинск, реанимобиль, красный крест, скорая помощь, фельшерско-акушерский пункт
Девочку доставили в больницу Фото:

В Перми из окна многоэтажного дома выпал годовалая девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Девочке 1 год 4 месяца. Ребенок госпитализирован, находится в отделении реанимации. Врачи проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Состояние пациента оценивается специалистами как тяжелое стабильное», — пояснили в минздраве Прикамья.

По информации издания «КП-Пермь», несчастный случай произошел в доме, расположенном на улице Лядовская. В СУ СКР по Пермскому краю URA.RU обещали прокомментировать данную информацию позже.

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В Перми из окна многоэтажного дома выпал годовалая девочка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Девочке 1 год 4 месяца. Ребенок госпитализирован, находится в отделении реанимации. Врачи проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Состояние пациента оценивается специалистами как тяжелое стабильное», — пояснили в минздраве Прикамья. По информации издания «КП-Пермь», несчастный случай произошел в доме, расположенном на улице Лядовская. В СУ СКР по Пермскому краю URA.RU обещали прокомментировать данную информацию позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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