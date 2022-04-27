По мнению коммуниста, неработающий телевизор вынуждает сургутян искать недостоверную информацию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава отделения «Коммунистов России» в ХМАО Вадим Абдуррахманов пожаловался в прокуратуру и следственный комитет региона на мэрию Сургута. Он обвинил администрацию города в пособничестве националистам из Украины из-за неработающего телевизора. Об этом лидер партии написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Более 10 дней в Сургуте в некоторых микрорайонах отключена антенна цифрового ТВ вещания в которую включено 20 бесплатных каналов телевидения и 3 радиостанции. Несмотря на жалобы, администрация Сургута не предпринимает мер для устранения проблемы и лишает жителей возможности на оперативное получение достоверных сведений о деятельности госорганов. Администрация Сургута вынуждает граждан искать и получать информацию из любых источников, в том числе и на недоброжелательных сайтах. Этим администрация Сургута способствует разглашению недостоверной информации, дискриминирующей действия властей РФ и тем самым помогают националистам на Украине», — написал Абдуррахманов.

В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута заявили, что у них нет информации о поступивших звонках или письменных обращениях Абдуррахманова. «Утверждения Абдуррахманова о том, что администрация города способствует разглашению недостоверной информации и помогает националистам на Украине, звучат более чем абсурдно. Так же, как и попытка перевести личный бытовой вопрос на международный уровень», — добавили в мэрии.

Там также сообщили, что разберутся в ситуации и примут возможные меры. Кроме того, в мэрии посоветовали Абдуррахманову обратиться к провайдерам или к управляющей компании напрямую. «Сам Абдуррахманов не так давно был оштрафован по решению суда за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. С учетом этого заявления слова Абдуррахманова выглядят как попытка отвести публичное внимание от того, что он сам нарушил закон», — резюмировали в мэрии.

По заверениям Абдуррахманова, жалобу на неработающий телевизор он направил в прокуратуру и следственное управление следственного комитета по ХМАО Фото: личная страница Вадима Абдуррахманова в социальной сети «Вконтакте»

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