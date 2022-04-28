Для вызова скорой пермским ветеранам определили кодовое слово

29 апреля 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Евгений Рожнев придумал кодовое слово для ветеранов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В День Победы, 9 мая, все сотрудники службы сокрой помощи Пермского края будут в первую очередь выезжать к ветеранам. Но только если услышат при вызове специальное кодовое слово. О таком нововведении при организации массовых праздничных мероприятий рассказал и. о. министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев. «Во время проведения массовых мероприятий все службы скорой медицинской помощи будут приведены в механизм повышенной готовности. В тех ситуациях, где кто-то из организаторов вдруг увидел ухудшение состояния ветерана, необходимо при осуществлении вызова сказать слово „Победа“. Это автоматический поставит вызов в первую очередь», — сообщил Рожнев на заседании оргкомитета «Победа». Трансляция велась в аккаунте правительства Пермского края в соцсети «ВКонтакте». В своем докладе Рожнев напомнил, что пандемия коронавируса резко сократила число ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. Если в 2021 году в Прикамье проживали 13 985 таких человек, то теперь 9979. Участников войны осталось лишь 235. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В День Победы, 9 мая, все сотрудники службы сокрой помощи Пермского края будут в первую очередь выезжать к ветеранам. Но только если услышат при вызове специальное кодовое слово. О таком нововведении при организации массовых праздничных мероприятий рассказал и. о. министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев. «Во время проведения массовых мероприятий все службы скорой медицинской помощи будут приведены в механизм повышенной готовности. В тех ситуациях, где кто-то из организаторов вдруг увидел ухудшение состояния ветерана, необходимо при осуществлении вызова сказать слово „Победа“. Это автоматический поставит вызов в первую очередь», — сообщил Рожнев на заседании оргкомитета «Победа». Трансляция велась в аккаунте правительства Пермского края в соцсети «ВКонтакте». В своем докладе Рожнев напомнил, что пандемия коронавируса резко сократила число ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. Если в 2021 году в Прикамье проживали 13 985 таких человек, то теперь 9979. Участников войны осталось лишь 235.