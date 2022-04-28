28 апреля 2022

Для вызова скорой пермским ветеранам определили кодовое слово

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Совет глав городов и МО ПК. Пермь, рожнев евгений
Евгений Рожнев придумал кодовое слово для ветеранов Фото:

В День Победы, 9 мая, все сотрудники службы сокрой помощи Пермского края будут в первую очередь выезжать к ветеранам. Но только если услышат при вызове специальное кодовое слово. О таком нововведении при организации массовых праздничных мероприятий рассказал и. о. министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев.

«Во время проведения массовых мероприятий все службы скорой медицинской помощи будут приведены в механизм повышенной готовности. В тех ситуациях, где кто-то из организаторов вдруг увидел ухудшение состояния ветерана, необходимо при осуществлении вызова сказать слово „Победа“. Это автоматический поставит вызов в первую очередь», — сообщил Рожнев на заседании оргкомитета «Победа». Трансляция велась в аккаунте правительства Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

В своем докладе Рожнев напомнил, что пандемия коронавируса резко сократила число ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. Если в 2021 году в Прикамье проживали 13 985 таких человек, то теперь 9979. Участников войны осталось лишь 235.

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В День Победы, 9 мая, все сотрудники службы сокрой помощи Пермского края будут в первую очередь выезжать к ветеранам. Но только если услышат при вызове специальное кодовое слово. О таком нововведении при организации массовых праздничных мероприятий рассказал и. о. министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев. «Во время проведения массовых мероприятий все службы скорой медицинской помощи будут приведены в механизм повышенной готовности. В тех ситуациях, где кто-то из организаторов вдруг увидел ухудшение состояния ветерана, необходимо при осуществлении вызова сказать слово „Победа“. Это автоматический поставит вызов в первую очередь», — сообщил Рожнев на заседании оргкомитета «Победа». Трансляция велась в аккаунте правительства Пермского края в соцсети «ВКонтакте». В своем докладе Рожнев напомнил, что пандемия коронавируса резко сократила число ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий. Если в 2021 году в Прикамье проживали 13 985 таких человек, то теперь 9979. Участников войны осталось лишь 235.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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