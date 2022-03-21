21 марта 2022

Пермский министр заявила о резком сокращении числа ветеранов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города 9 мая День Победы. Пермь, самолеты, миг-31, памятник героям фронта и тыла пермь
В 2021 году Пермский край потерял четыре тысячи ветеранов Фото:

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень заявила, что в 2021 году количество ветеранов в Пермском крае сократилось на четыре тысячи человек. Сейчас их порядка 10 тысяч. Об этом она сообщила на заседании оргкомитета «Победа» 22 марта, трансляция которого велась в youtube-канале «Пермский край».

«Общая численность ветеранов и приравненных к ним категорий составляет 9979. Она уменьшилась по сравнению с прошлым годом фактически на четыре тысячи человек», — отметила Анастасия Крутень. Она отметила, что все они получают лекарства и медпомощь, в том числе, в стационаре в 2021 году (5579 ветеранов лечились в больницах). Вакцинированы от коронавируса 69% ветеранов, еще 85% — от пневмококковой инфекции.

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин пояснил, что сегодня в Прикамье живут 337 инвалидов и участников ВОВ, 105 жителей блокадного Ленинграда, 215 несовершеннолетних узников фашизма, 7871 тружеников тыла и 1451 вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Все они, по его словам, получат денежные выплаты к Дню Победы. За последние годы более 5 тысяч ветеранов смогли улучшить свои жилищные условия. В прошлом году новые квартиры получили 17 человек, до конца марта сертификат выдадут еще одной вдове ветерана. Также власти отремонтировали 40 квартир, где проживают ветераны, и готовятся отремонтировать еще 27.

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Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень заявила, что в 2021 году количество ветеранов в Пермском крае сократилось на четыре тысячи человек. Сейчас их порядка 10 тысяч. Об этом она сообщила на заседании оргкомитета «Победа» 22 марта, трансляция которого велась в youtube-канале «Пермский край». «Общая численность ветеранов и приравненных к ним категорий составляет 9979. Она уменьшилась по сравнению с прошлым годом фактически на четыре тысячи человек», — отметила Анастасия Крутень. Она отметила, что все они получают лекарства и медпомощь, в том числе, в стационаре в 2021 году (5579 ветеранов лечились в больницах). Вакцинированы от коронавируса 69% ветеранов, еще 85% — от пневмококковой инфекции. Министр социального развития Пермского края Павел Фокин пояснил, что сегодня в Прикамье живут 337 инвалидов и участников ВОВ, 105 жителей блокадного Ленинграда, 215 несовершеннолетних узников фашизма, 7871 тружеников тыла и 1451 вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Все они, по его словам, получат денежные выплаты к Дню Победы. За последние годы более 5 тысяч ветеранов смогли улучшить свои жилищные условия. В прошлом году новые квартиры получили 17 человек, до конца марта сертификат выдадут еще одной вдове ветерана. Также власти отремонтировали 40 квартир, где проживают ветераны, и готовятся отремонтировать еще 27.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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