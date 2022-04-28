28 апреля 2022

Калининградские вертолетчики задолжали аэропорту ЯНАО за парковку

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Артюхов и Моор посетили Надым, вертолет
Суд взыскал с авиакомпании около трех миллионов рублей Фото:

Калининградская компания ООО «Авиакомпания Скол» должна около трех миллионов рублей аэропорту Тарко-Сале (ЯНАО), за использование портовых услуг. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда.

«Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа „Аэропорт Тарко-Сале“ обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью „Авиакомпания Скол“ о взыскании задолженности в размере 3 371 258 рублей 99 копеек», — говорится в сообщении.

Судья принял решение взыскать с авиакомпании «Скол» около трех миллионов рублей, по договору о стоянке воздушных судов на территории аэропорта Тарко-Сале. Помимо этого 26 декабря 2022 года по решению арбитражного суда Калининградской области в отношении компании была введена процедура банкротства.

Агентство обратилось за комментарием в ООО «Авиакомпания Скол» и аэропорт Тарко-Сале. На момент публикации ответа не поступило.

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Калининградская компания ООО «Авиакомпания Скол» должна около трех миллионов рублей аэропорту Тарко-Сале (ЯНАО), за использование портовых услуг. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда. «Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа „Аэропорт Тарко-Сале“ обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью „Авиакомпания Скол“ о взыскании задолженности в размере 3 371 258 рублей 99 копеек», — говорится в сообщении. Судья принял решение взыскать с авиакомпании «Скол» около трех миллионов рублей, по договору о стоянке воздушных судов на территории аэропорта Тарко-Сале. Помимо этого 26 декабря 2022 года по решению арбитражного суда Калининградской области в отношении компании была введена процедура банкротства. Агентство обратилось за комментарием в ООО «Авиакомпания Скол» и аэропорт Тарко-Сале. На момент публикации ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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