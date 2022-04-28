Калининградские вертолетчики задолжали аэропорту ЯНАО за парковку

Суд взыскал с авиакомпании около трех миллионов рублей Фото: Елена Федорова © URA.RU

Калининградская компания ООО «Авиакомпания Скол» должна около трех миллионов рублей аэропорту Тарко-Сале (ЯНАО), за использование портовых услуг. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда.

«Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа „Аэропорт Тарко-Сале“ обратилось в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью „Авиакомпания Скол“ о взыскании задолженности в размере 3 371 258 рублей 99 копеек», — говорится в сообщении.

Судья принял решение взыскать с авиакомпании «Скол» около трех миллионов рублей, по договору о стоянке воздушных судов на территории аэропорта Тарко-Сале. Помимо этого 26 декабря 2022 года по решению арбитражного суда Калининградской области в отношении компании была введена процедура банкротства.

Агентство обратилось за комментарием в ООО «Авиакомпания Скол» и аэропорт Тарко-Сале. На момент публикации ответа не поступило.