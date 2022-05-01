Банда вооруженных разбойников из Кургана предстанет перед судом

Доказательная база собрана, материалы дела скоро передадут в суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) в скором времени на скамье подсудимых окажутся два местных жителя, два брата, обвиняемые в совершении разбоя группой лиц по предварительному сговору с применением оружия. Информация размещена на сайте регионального следственного комитета.

«Они [братья] обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 162, ч.1 ст. 139 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета используемого в качестве оружия, незаконное проникновение в жилище)», — пояснили URA.RU в пресс-службе управления.

Следователями установлено, что в декабре 2021 года 33 и 26-летние обвиняемые, желая вернуть денежный долг, явились в квартиру 37-летнего знакомого. Злоумышленники избили мужчину деревянной битой и проникли в жилище потерпевшего против его воли.

Сейчас по делу собрано достаточно улик, обвинительное заключение утверждено. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.

О деятельности банды Романова URA.RU писало ранее. Группировка орудовала на территории Курганской и Свердловской областей с 2006 по 2016 годы. Члены ОПГ похищали бизнесменов, требовали за них выкуп, а некоторых убивали. Романова приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Еще одного члена банды приговорен к пожизненному сроку.

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