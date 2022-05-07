07 мая 2022
06 мая 2022

В ХМАО родители-студенты получат компенсацию за услуги детсадов

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты с детьми могут рассчитывать на возмещение родительской платы с 1 сентября Фото:

Семьи с детьми, в которых один или оба родителя — студенты очной формы обучения, смогут рассчитывать на компенсацию за услуги детских садов. Внесение изменений в региональный закон одобрили члены правительства Югры, сообщается на сайте правительства.

«В целях обеспечения социальной поддержки семей с детьми, в которых единственный родитель или оба родителя — студенты, очно обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования, устанавливается право на компенсационные выплаты фактически понесенных затрат на родительскую плату», — приводит слова губернатора пресс-служба, на сайте окружного правительства.

Документ отправлен на рассмотрение депутатов думы. В случае принятия по нему положительного решения, родители-студенты смогут получать компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми с 1 сентября.

Ранее URA.RU рассказало о новых выплатах для семей с детьми. Семьи, имеющие детей в возрасте от 8 до 17 лет получат до 17 тыс. рублей.

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Семьи с детьми, в которых один или оба родителя — студенты очной формы обучения, смогут рассчитывать на компенсацию за услуги детских садов. Внесение изменений в региональный закон одобрили члены правительства Югры, сообщается на сайте правительства. «В целях обеспечения социальной поддержки семей с детьми, в которых единственный родитель или оба родителя — студенты, очно обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования, устанавливается право на компенсационные выплаты фактически понесенных затрат на родительскую плату», — приводит слова губернатора пресс-служба, на сайте окружного правительства. Документ отправлен на рассмотрение депутатов думы. В случае принятия по нему положительного решения, родители-студенты смогут получать компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми с 1 сентября. Ранее URA.RU рассказало о новых выплатах для семей с детьми. Семьи, имеющие детей в возрасте от 8 до 17 лет получат до 17 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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