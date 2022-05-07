В ХМАО родители-студенты получат компенсацию за услуги детсадов

Семьи с детьми, в которых один или оба родителя — студенты очной формы обучения, смогут рассчитывать на компенсацию за услуги детских садов. Внесение изменений в региональный закон одобрили члены правительства Югры, сообщается на сайте правительства.
«В целях обеспечения социальной поддержки семей с детьми, в которых единственный родитель или оба родителя — студенты, очно обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования, устанавливается право на компенсационные выплаты фактически понесенных затрат на родительскую плату», — приводит слова губернатора пресс-служба, на сайте окружного правительства.
Документ отправлен на рассмотрение депутатов думы. В случае принятия по нему положительного решения, родители-студенты смогут получать компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми с 1 сентября.
Семьи с детьми, в которых один или оба родителя — студенты очной формы обучения, смогут рассчитывать на компенсацию за услуги детских садов. Внесение изменений в региональный закон одобрили члены правительства Югры, сообщается на сайте правительства. «В целях обеспечения социальной поддержки семей с детьми, в которых единственный родитель или оба родителя — студенты, очно обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования, устанавливается право на компенсационные выплаты фактически понесенных затрат на родительскую плату», — приводит слова губернатора пресс-служба, на сайте окружного правительства. Документ отправлен на рассмотрение депутатов думы. В случае принятия по нему положительного решения, родители-студенты смогут получать компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми с 1 сентября. Ранее URA.RU рассказало о новых выплатах для семей с детьми. Семьи, имеющие детей в возрасте от 8 до 17 лет получат до 17 тыс. рублей.