На Параде Победы в Мегионе упал в обморок юнармеец Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Мегионе (ХМАО), на Параде Победы, упал в обморок участник юнармейского отряда Вадим. Его жизнь и здоровье вне опасности, сообщает telegram-канал Мегаполис Югра.

«Вчера во время парада у Вадима закружилась голова, он упал в обморок. Ему провели обследование. После того, как врачи выяснили, что здоровью подростка ничего не угрожает, его отпустили домой», — со ссылкой на комментарий Управления общественных связей Мегиона сообщается в telegram-канале.

Мэр Мегиона держит ситуацию на контроле. Информация о состоянии здоровья Вадима докладывается ему лично, его заместителю по соцполитике и руководству школы, где учится Вадим.

Ранее URA.RU рассказывало, что День Победы в ХМАО побил все рекорды по числу участников. Впервые за два года мероприятия проводятся в очном формате.