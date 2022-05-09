09 мая 2022
08 мая 2022

В ХМАО на Параде Победы юнармеец выпал из строя. Его жизнь вне опасности

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На Параде Победы в Мегионе упал в обморок юнармеец Фото:

В Мегионе (ХМАО), на Параде Победы, упал в обморок участник юнармейского отряда Вадим. Его жизнь и здоровье вне опасности, сообщает telegram-канал Мегаполис Югра.

«Вчера во время парада у Вадима закружилась голова, он упал в обморок. Ему провели обследование. После того, как врачи выяснили, что здоровью подростка ничего не угрожает, его отпустили домой», — со ссылкой на комментарий Управления общественных связей Мегиона сообщается в telegram-канале.

Мэр Мегиона держит ситуацию на контроле. Информация о состоянии здоровья Вадима докладывается ему лично, его заместителю по соцполитике и руководству школы, где учится Вадим.

Ранее URA.RU рассказывало, что День Победы в ХМАО побил все рекорды по числу участников. Впервые за два года мероприятия проводятся в очном формате.

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В Мегионе (ХМАО), на Параде Победы, упал в обморок участник юнармейского отряда Вадим. Его жизнь и здоровье вне опасности, сообщает telegram-канал Мегаполис Югра. «Вчера во время парада у Вадима закружилась голова, он упал в обморок. Ему провели обследование. После того, как врачи выяснили, что здоровью подростка ничего не угрожает, его отпустили домой», — со ссылкой на комментарий Управления общественных связей Мегиона сообщается в telegram-канале. Мэр Мегиона держит ситуацию на контроле. Информация о состоянии здоровья Вадима докладывается ему лично, его заместителю по соцполитике и руководству школы, где учится Вадим. Ранее URA.RU рассказывало, что День Победы в ХМАО побил все рекорды по числу участников. Впервые за два года мероприятия проводятся в очном формате.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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