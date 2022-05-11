Екатеринбургский «Гортранс» за год сократил убытки в 11 раз

По итогам 2021 года у екатеринбургского «Гортранса» выросла выручка и себестоимость продаж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам 2021 года «Гортранс» Екатеринбурга сократил чистый убыток почти в 11 раз. Информация есть на сайте государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО).

«В 2021 году чистый убыток составил 50,2 миллиона рублей, в 2020 году он оценивался 546,1 миллиона рублей», — говорится отчет об изменениях капитала предприятия. Также отмечается рост выручки на 13,7% (с 3,8 до 4,3 миллиардов) и себестоимость продаж на 11,2% (с 4,4 до 4,8 миллиардов рублей).

Осенью 2021 года «Гортранс» Екатеринбурга сообщал, что теряет выручку из-за локдауна и удаленного формата работы. В июле прошлого года в столице Урала из-за долгов «Гортранса» даже остановилось движение трамваев и троллейбусов. Произошло это из-за того, что не сработало соглашение об отсрочке платежей между муниципальным предприятием и энергетиками.